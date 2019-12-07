أخبار مصر | التفاصيل الكاملة لأسعار ومسار أولى رحلات الخط الملاحي شرم الشيخ- الغردقة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لأسعار ومسار أولى رحلات الخط الملاحي شرم الشيخ- الغردقة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير تدشين وانطلاق أولى رحلات العبارة كوين نفرتيتى على الخط الملاحى شرم الشيخ الغردقه وحضر مراسم إطلاق الخط رئيس وقيادات شركة الجسر العربي للملاحة ورئيس وقيادات موانىء البحر الأحمر.

واستقل وزير النقل العبارة كوين نفرتيتى( التابعة لشركة الجسر العربي للملاحة والتي ستعمل على هذا الخط) من شرم الشيخ الى الغردقه في رحله بحريه امتدت لمده ساعتين ونصف.

أكد الوزير خلال الاستقبال في تصريحات صحفية أن اطلاق هذا الخط الملاحي يأتي في إطار مساهمة وجهود وزارة النقل لتشجيع البرامج والمخططات السياحية وتنوع المنتج السياحى مشيرا أنه سيشكل جسرا يربط بين المناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ وسانت كاترين وطابا والغردقة والاقصر وأنه من المقرر ان تقوم العبارة كوين نفرتيتي برحلات منتظمة اسبوعيا ستساهم في تمكن وتسهيل زيارة السائحين من شرم الشيخ للغردقة ومرسي علم والجونه والأقصروكذلك تمكين وتسهيل زيارة السائحين من مدينه الغردقه لشرم الشيخ وسانت كاترين ودهب وطابا اضافه الى رحلات مدينة البتراء الأثرية في الأردن وكذلك نقل العماله ونقل السيارات والبضائع خاصة وان هذا الخط الملاحى سيساهم في اختصار المسافةبين شرم والغردقة لحوالي ساعتين ونصف فقط بدلًا من استغراقه اكثر من ٨ ساعات بالطريق البري بينهما.

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كما أكد وزير النقل على التعاون المستمر بين شركه الجسر العربي وهيئه موانيء البحر الاحمر والأجهزه المينائيه المختلفة في مينائي شرم الشيخ والغردقه وإستمرار إتخاذ كل الآليات اللازمة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات وسرعة نهوها لضمان استدامة تقديم خدمة متميزة على هذا الخط الملاحي

وعن أسعار الرحلة:

أكد رئيس شركة الجسر العربي أن الشركة أعلنت عن تخفيضات على الأسعار المعلنه وصلت الى 15 % بمناسبه انطلاق هذا الخط الملاحي وبمناسبه الأعياد وحتى 3112020 ليصبح سعر التذكره ذهابا وايابا 950 جنيه فقط بدلا من 1100 سعر التذكرة الحقيقي ذهابا وإيابا وانه يمكن الحصول على تذكرة رحلات الخط من خلال مكاتب الجسر العربي للملاحة في القاهرة وشرم الشيخ والغردقة ونويبع ومكاتب القناة للتوكيلات الملاحية الوكيل السياحي للجسر العربي والمكاتب السياحية المعتمدة من وزارة السياحة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن اختيار العبارة كوين نفرتيتي جاء نظرًا للمزايا العديده التي تتمتع بها من حيث السرعه والاتزان وفخامه صالاتها وعراقه صناعتها وجودتها ومزاياها الفنيه المناسبه للعمل على هذا الخط حيث تستطيع العبارة نقل 580 راكب و130 سياره و6 اتوبيسات في الرحلة الواحدة حيث تلبى كافه احتياجات هذا الخط البحري والذي سيساهم في ربط المدينتين السياحيتين الاشهر في جمهوريه مصر العربية بالاضافة الى المساهمة في احداث تنميه اقتصادية وسياحيه وتجاريه في المنطقة والتسهيل على المواطنين في المدينتين بعد انقطاع خدمه النقل البحري لأكثر من أربع سنوات.