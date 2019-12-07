أخبار مصر | ما لا تعرفه عن مشروع تمويل المرأة المصرية "مستورة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما لا تعرفه عن مشروع تمويل المرأة المصرية "مستورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وامتدادا لدور البنك وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، أطلق البنك برنامج تمويل تمويل للمرأة المصرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتمكينها لأن تصبح عضو فاعل منتج فى المجتمع بدلا من تلقيها الدعم ويمنح القرض بحد ادنى أربعة الاف جنيها وبحد أقصى عشرون ألف جنيها، بدون فوائد، بمصاريف إداريه 7% تخصم مرة واحدة، ويسدد على أقساط شهرية بحد أقصى 24 شهر. الفئات المستحقة:-

المرأة المصرية. الشروط:- - أن تكون العميلة مصرية الجنسية Advertisements

- السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنه عند المنح.

- السمعة الحسنة عن طريق الإستعلام الميدانى.

- تقديم عروض أسعار بمستلزمات المشروع. _إجراءات الحصول على الخدمة:- - صورة بطاقة الرقم القومى "ساريـــة".

- الـــرقم التــأمينى للمقتـــرض.

- طلب الحصول على القرض "نموذج 1 "

- بحث اجتماعى بمعرفة لجنة الزكاة او الشئون الاجتماعية "نموذج 2 ".

- بيان معاش إن وجد.

- إيصال مرافق حديث

تعد من أهم أهداف بنك ناصر الاجتماعي، توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي، وتحويل الطاقات العاطله داخل الأسر الفقيرة القادرة على العمل الى طاقات منتجة عن طريق فروعه بجميع محافظات الجمهورية، وأيضا لجان الزكاة التابعه للبنك.

- جميع المستندات تكون موقعة ومختومة بخاتم اللجنة بما يفيد صحة المستندات.

