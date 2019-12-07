أخبار مصر | تعرف على خدمة تمويل مشروعات لخريجي الجامعات من بنك ناصر الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على خدمة تمويل مشروعات لخريجي الجامعات من بنك ناصر الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويأتي ذلك إسهاما من بنك ناصر الاجتماعي، في حل مشكلة البطالة وبالتعاون مع وزارة الاتصالات.
_ الشروط:
تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو المعاش أو وريث معاش أو موظف قطاع خاص أو تقديم وديعة لا تقل قيمتها عن قيمة التمويل تجمد مدة القرض.
_ اجراءات الحصول على الخدمه:-
-صورة البطاقة للمتدرب والضامن "سارية".
-خطاب ترشيح من المعهد القومى للإتصالات يفيد إسم المتدرب ورقمه القومى وقيمة التدريب وإسم الدوره المرشح لها المستفيد ومدة التدريب وإسم الشركة المقدمة للتدريب.
استيفاء مستندات الضمان.
-إيصال مرا فق حديث بأسم المتدرب أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى والضامن.