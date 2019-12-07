أخبار مصر | خبيران في أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمستشفى الإسكندرية والمعادي العسكري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبيران في أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمستشفى الإسكندرية والمعادي العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية، الخبير العالمي الأستاذ الدكتور طارق حسنين، خبير الجهاز الهضمي وأمراض الكبد بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة المريكية، وذلك في الفترة من 20 ديسمبر وحتى 4 يناير المقبل.

كما يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الأستاذ الدكتور أيمن كمال، خبير أمراض وزراعة الكلى بمستشفى رويال بريستون ومستشفيات لادكشاير التعليمية بإنجلترا في الفترة من 22 وحتى 26 ديسمبر الجاري.

وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبيران من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية يوميا عدا الخميس والجمعة من كل أسبوع والعطلات الرسمية.

