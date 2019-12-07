شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: 7 مصريين يحصلون على 7.5 مليون جنيه مستحقاتهم عن فترة عملهم بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية مستحقات 7 متأخرة مهندسين مصريين كانوا يعملون بإحدى الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات بالمملكة، بلغت إجماليها مليونا و506 آلاف و267 ريالا سعوديا، أي ما يوازى 7.5 مليون جنيه مصري.

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وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كان كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة ودعم مشكلة المهندسين السبع لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

وأشار إلى أنه بمتابعة مشكلة المهندسين السبع على مدى عام مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض أفاد الملحق العمالى الدكتور ياسر غازي أن المهندسين المتضررين حصلوا على أحكام تنفيذية بمستحقاتهم ولم تقم الشركة بصرفها، وقد تحرك المكتب العمالي معهم على 3 محاور منها مخاطبة الخارجية السعودية لتنفيذ تلك الأحكام، والتواصل مع إدارة الأزمات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة لحث الشركة على صرف مستحقات المهندسين أو صرفها من صندوق الأزمات المودع به بعض أموال الشركة، فضلا عن القيام بزيارة الشركة نفسها لعرض الموضوع وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقها وفقا للقانون والقرارات الصادرة من المحكمة التنفيذية.

وعلى مدار عام كامل من التواصل على المحاور الثلاثة تم صرف مستحقات المهندسين السبع، وقدموا جزيل شكرهم وامتنانهم لمكتب التمثيل العمالي ممثلا لوزارة القوى العاملة المصرية، لما قام به من دعم كامل وتواصل مستمر مع كافة الجهات المعنية على مدار عام كامل حتى حصولهم على حقوقهم المالية.