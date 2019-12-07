شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 8 أطباء و15 ممرضة للتحقيق ونقل 3 ممرضات بمستشفيات أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إحالة 8 أطباء و15 ممرضة للتحقيق ونقل 3 ممرضات بسبب تراجع الخدمة المقدمة للمرضى بـ 4 مستشفيات مركزية. كان الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، كلف فريق من ادارتي المتابعة والعلاقات العامة بالمديرية بالقيام بجولات مفاجئة على مستشفيات صدفا والغنايم وأبوتيج وأبنوب المركزي لمتابعة الخدمة المقدمة للمرضى ورصد كافة الملاحظات وتذليل العقبات امام المرضى.

أسفرت الحملة عن وجود تقصير بالمستشفيات وعدم الالتزام بحضور النوبتجيات بالمستشفيات وعدم تقديم الخدمة الطبية بالوجه الأكمل وتقصير 8 أطباء و18 ممرضة في عملهم بعدم الالتزام بالحضور في النوبتجيات. وقرر وكيل وزارة الصحة استدعاء مديري المستشفيات لمناقشة الملاحظات التي رصدتها اللجنة المكلفة من وكيل الوزارة.