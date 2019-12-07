شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشهد تدشين وانطلاق أولى رحلات الخط الملاحي «شرم الشيخ- الغردقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم السبت، تدشين وإنطلاق أولي رحلات العبارة «كوين نفرتيتي» على الخط الملاحى شرم الشيخ/ الغردقة، بحضور رئيس وقيادات شركة الجسر العربي للملاحة ورئيس وقيادات موانىء البحر الأحمر.

واستقل وزير النقل العبارة «كوين نفرتيتي» (التابعة لشركة الجسر العربي للملاحة والتي ستعمل على هذا الخط) من شرم الشيخ إلى الغردقه في رحله بحريه امتدت لمده ساعتين ونصف، أكد خلالها الوزير في تصريحات صحفية، أن إطلاق هذا الخط الملاحي يأتي في إطار مساهمة وجهود وزارة النقل لتشجيع البرامج والمخططات السياحية وتنوع المنتج السياحي، مشيرا إلى أنه سيشكل جسرا يربط بين المناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ وسانت كاترين وطابا والغردقة والأقصر.

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ولفت إلى أنه من المقرر أن تقوم العبارة «كوين نفرتيتي» برحلات منتظمة أسبوعيا ستساهم في تمكن وتسهيل زيارة السائحين من شرم الشيخ للغردقة ومرسي علم والجونه والأقصروكذلك تمكين وتسهيل زيارة السائحين من مدينه الغردقه لشرم الشيخ وسانت كاترين ودهب وطابا اضافه إلى رحلات مدينة البتراء الأثرية في الأردن وكذلك نقل العماله ونقل السيارات والبضائع خاصة وأن هذا الخط الملاحى سيساهم في اختصار المسافة بين شرم والغردقة لحوالي ساعتين ونصف فقط بدلاً من استغراقه اكثر من ٨ ساعات بالطريق البري بينهما.

كما أكد وزير النقل على التعاون المستمر بين شركه الجسر العربي وهيئه موانيء البحر الاحمر والأجهزه المينائيه المختلفة في مينائي شرم الشيخ والغردقة وإستمرار إتخاذ كل الآليات اللازمة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات وسرعة نهوها لضمان استدامة تقديم خدمة متميزة على هذا الخط الملاحي.

ومن جانبه، أكد رئيس شركة الجسر العربي أن الشركة أعلنت عن تخفيضات على الأسعار المعلنه وصلت إلى 15% بمناسبه انطلاق هذا الخط الملاحي وبمناسبه الأعياد وحتى 31/1/2020 ليصبح سعر التذكره ذهابا وإيابا 950 جنيه فقط بدلا من 1100 سعر التذكرة الحقيقي ذهابا وإيابا وانه يمكن الحصول على تذكرة رحلات الخط من خلال مكاتب الجسر العربي للملاحة في القاهرة وشرم الشيخ والغردقة ونويبع ومكاتب القناة للتوكيلات الملاحية الوكيل السياحي للجسر العربي والمكاتب السياحية المعتمدة من وزارة السياحة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن اختيار العبارة كوين نفرتيتي جاء نظراً للمزايا العديده التي تتمتع بها من حيث السرعه والاتزان وفخامه صالاتها وعراقه صناعتها وجودتها ومزاياها الفنيه المناسبه للعمل على هذا الخط حيث تستطيع العبارة نقل 580 راكب و130 سياره و6 اتوبيسات في الرحلة الواحدة حيث تلبى كافه احتياجات هذا الخط البحري والذي سيساهم في ربط المدينتين السياحيتين الاشهر في جمهورية مصر العربية، بالاضافة إلى المساهمة في أحداث تنمية اقتصادية وسياحيه وتجارية في المنطقة والتسهيل على المواطنين في المدينتين بعد انقطاع خدمه النقل البحري لأكثر من أربع سنوات.

وزير النقل يشهد تدشين وانطلاق أولي رحلات الخط الملاحي شرم الشيخ / الغردقة