شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 80 تلميذًا بـ«الجدري المائي» بمدرسة في أسيوط (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 80 تلميذًا بمدرسة الناصرية الابتدائية، بمدينة أبنوب بالجديري المائي، وتم منحهم 15 يوما إجازة لتلقي العلاج.

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تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بأسيوط، إخطارًا من إدارة ابنوب التعليمية، يفيد الاشتباه في إصابة 80 تلميذًا بأحد فصول الصف الخامس الابتدائي، بمرض الجدري المائي بمدرسة الناصرية الابتدائية، بعد أن ظهرت عليهم اعراض سخونة وطفح على الجلد بين تلاميذ.

وعلى الفور، قامت ادارة المدرسة بتحويل التلاميذ إلى التامين الصحي لمنحهم اجازة 15 يوما لتلقي العلاج، وإغلاق الفصل الذي ظهرت به الاصابات لتطهيرة لحين عودة التلاميذ من الاجازة. وعقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا مع الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة، بالمحافظة وصلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم، لتفعيل عمل إدارات التثقيف والتوعية بمديرية الصحة للنزول للمدارس، وتنفيذ برامج توعية للوقاية من الأمراض وطرق وسبل العلاج في حالة ظهور أي إصابات.

وقال محافظ أسيوط إن الدولة تهتم بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فضلًا عن توفير العلاج اللازم لجميع الأمراض الوبائية والفيروسية، مشيرًا إلى وجود لجان الرصد الميداني بمختلف الوحدات الصحية والفرق الوقائية بالإدارات الصحية والتي تتكون من أطباء متخصصين في علاج جميع الأمراض وعمل التحاليل اللازمة في حالة الاشتباه في أي إصابات بين طلاب المدارس.