شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تخطيط وابور الثلج لحل أزمات بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت اللجنة المشكلة من اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتوسعة ميدان الكباري من خلال رفع الأعمدة، تجاه عزبة الزراعة، ليكون طريقًا للذهاب، والعمل على رفع جزء من الميدان، لتوسعة المنطقة أمام السيارات التي تعبر الميدان يوميًا.

كما أوصت اللجنة بإنشاء كوبرى علوى نهاية شارع سعد زغلول على نهر النيل، بجوار نادى القضاة بالمدينة، كي يعبر الجهة الأخرى لخدمة قري كفر الجزار وبطا للتخفيف على الكوبرى الحالي وحل الأزمة المرورية لمدخل منطقة بطا كما تقرر نقل الباعة الجائلين من منطقة كبارى الرياح التوفيقى، وتسكينهم بشارع ترعة الإشارة امتداد عزبة السوق.

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أما بالنسبة لبعض المناطق التي يوجد بها ضعف بالإضاءة، فأوصت اللجنة بإعادة تأهيل المناطق وزرع 28 عمود بالمدينة وإنارته بكشافات الليد، بتكلفة تصل 200 الف جنيه.

وشكّل المحافظ اللجنة برئاسة المهندس حمدى سلامة محمد، والعقيد هشام دياب إدارة المرور عضوا، والمهندس محمد الهادى رئيس مشروع مواقف السيارات الأجرة والسرفيس عضوا، والمهندس عبدالباقى فكرى مدير الإدارة الهندسية عضوا، صالح محروس مدير إدارة التخطيط والمتابعة، لدراسة عدد من الموضوعات التي تخص العاصمة وإنقاذها من العشوائية والمرور عقب جولته بالمدينة لدراسة توسعة ورصف الميدان بمنطقة كبارى الرياح التوفيقي وتنظيم منطقة الخروج من قرية كفر الجزار إلى قرية بطا ودملو بعد متابعة المحافظ حالة الاختناق المرورى التي تشهدها المنطقة وانشاء كوبرى للمشاة على النيل من بنها إلى قرية بطا.

وتضمن القرار، منح اللجنة مدة 72 ساعة لفحص تلك المناطق ووضع تصور لتطويرها وتوسعتها لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، والعمل على وضع التكلفة المتوقعة لها، على أن يتم رفع هذا التقرير نهاية الأسبوع الجاري، لبدء دراسته على الفور وتنفيذه على أرض الواقع، حتى يشعر المواطن بخدمات ملموسة.