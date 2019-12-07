شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة: نعمل على استراتيجية تولي اهتمام خاص بالطفل المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بتمويل ورعاية من البنك الأهلي المصري، وفي إطار تنفيذ مشروع قيم وحياة الذي تقوم بتنفيذه مؤسسة أجيال مصر ومؤسسة مصر الخير وعدد من الوزارات المصرية متمثلة في وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم إطلاق مرحلة جديدة للمشروع من خلال تكريم الشركاء والشباب المتميزين في مختلف الأنشطة.

حضر حفل التكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير والسيد محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر والدكتور محمد رفاعي رئيس مؤسسة أجيال مصر.

تم إطلاق مشروع «قيم وحياة» عام 2015 حيث يهدف المشروع بشكل عام إلى نشر مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع ورفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطن مثل السلام والسعادة والاحترام والمحبة والبساطة والصدق والنزاهة والتعاون والتواضع والاتحاد والمسؤولية بعيدا عن أي تعصب عرقي أو ديني.

وذلك في ضوء ما يشهده مجتمعنا من أزمة قيم تعد من السمات الواضحة في العصر الحاضر، كما يسعى المشروع إلى تحقيق أهدافه عن طريق دمج ومشاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تبنيهم للفكرة كأحد برامجهم الأساسية حيث يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل في 27 محافظة منتشرة جمهورية مصر العربية.

أكد فضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء على أهمية مشروع قيم الحياة والذي يقوم بنشر الوعي المجتمعي لحوالي 11 قيمة من أهم القيم المشتركة والمتفق عليها بين البشر والأديان جميعا.

Advertisements

كما أشار فضيلته إلى أهمية تعزيز هذة القيم المشتركة أيضا بين فئات الشعب المصري الأصيل. كما توجه فضيلة الدكتور على بالشكر والثناء لمعالي وزير الشباب والرياضة والسيد محافظ الأقصر ومؤسسة أجيال والبنك الأهلي المصري على استجابتهم ودعمهم لنجاح هذا المشروع ووصوله للعديد من الأطفال والشباب المصري.

كما صرح معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:«نعمل من خلال وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجية محددة تولي اهتمام خاص بالطفل المصري، ولذلك كان حرص الوزارة لدعم مشروع قيم وحياة إيمانا بضرورة دعم مرحلة الطفولة لأنها تمثل المرحلة الأساسية في تكوين سمات الشخصية السوية.

ما أكد معاليه على أهمية وفعالية دور مؤسسة مصر الخير والمجتمع المدني في افتتاح المشروعات التنموية بالمجتمع المصري.

من جانبه، أكد الدكتور محمد رفاعي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أجيال مصر على نجاح مشروع قيم وحياة والذي كان بمثابة حلم تحقق بجهود الشباب المصري الواعي. كما أضاف دكتور رفاعي: «الشاب المصري أسعد قلوينا لأنهم جزء أساسي من نجاح هذا المشروع من بدايته بأربع محافظات وصولاً لحوال 27 محافظة مما يمثل كافة المحافظات المصرية».

جدير بالذكر أن المشروع قام بتدريب 1620 شاب وفتاة مؤهلين على العمل الميداني وعلى حملات التوعية بجانب تنفيذ أنشطة المشروع ب 200 مركز شباب بمختلف محافظات الجمهورية وتوجهت رئيس قطاع مناحي الحياة بالشكر لكافة الشركاء المميزين وعلى راسهم البنك الأهلي المصري لدورهم البارز في نجاح المشروع بجانب دعم وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر.

ويمثل الأمر وعي حكومي مستنير بأهمية مبادرات ومشاريع رفع الوعي المجتمعي بمحافظات وقرى مصر، مضيفة أن المشروع قام بعمل دليل قيمي للإذاعة المدرسية باسم المشروع “ قيم وحياة «بجانب دمج فئات مثل المعاقين ذهنياً وحركياً في أنشطة المشروع.

والجدير بالذكر إن مشروع قيم وحياة استطاع نشر الوعي القيمي إلى 1.583.300 مواطن عن طريق تدريبات بالمدارس العامة والمجتمعية ومراكز الشباب والمشاركة في الاحتفاليات ودور الرعاية والجمعيات الاهلية والقري مما يمثل نجاح متميز لقطاع مناحي الخير بمؤسسة مصر الخير والذي يهدف إلى تنمية القيم الإنسانية للمواطن المصري.