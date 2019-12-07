شكرا لقرائتكم خبر عن «عاشور» لشباب المحامين: مظهر المحامي يجب أن يتكافأ مع أقرانه في القضاء والنيابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن المحاماة رسالة لا يستحقها سوى العظماء، ولا يستحق الاستمرار بها سوى من يؤدي تلك الرسالة في الدفاع عن كل القيم النبيلة في المجتمع. وأضاف «عاشور»، خلال جلسة حلف اليمين القانونية الشهرية للمحامين الجدد، والمنعقدة السبت، بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، أن العمل بالمحاماة يكون بالأمانة والشرف والاستقلال.

وتابع: «تلك قيم كلية لا تقبل التجزئة، ويجب الإيمان بها فإذا انتقصت ضاعت منا قيمة المحاماة، فالمحاماة استرداد الحقوق لأصحابها، وليس سلبها دون وجه حق، وكي تكونوا على قدر مسئولية تلك الرسالة عليكم الالتزام بجوهر وشكل محدد، والمحامي يجب أن يتعلم باستمرار لأداء رسالته، بالاطلاع على الأحكام، والقراءة في فروع القانون المختلفة، وحضور المرافعات، ويقرأ في الثقافة والفن والتاريخ وكافة مناحي المعرفة، لكي يوسع أفقه ومداركه».

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وشدد على أن مظهر المحامي يجب أن يكون متكافأ مع أقرانه في القضاء والنيابة، والالتزام بارتداء البدلة الكاملة، أثناء العمل بالمحاكم والشرطة والنيابة وكافة الجهات الرسمية، بينما تلتزم المحامية بالحد الأدنى من الاحتشام الذي يحميها من أي عدوان ذهني أو بصري يقع من الآخرين عليها، فلا يجوز ارتداء ملابس كاشفة أو شفافة.

وعرض على شباب المحامين في بداية جلسة حلف اليمين، الكلمة التي وجهها المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، الخميس الماضي، للمحامين، والتي قال ضمنها: «يا رفقاء البؤساء، يا من تعالجون آلام الناس وترافقونهم في شَقائِهم، فتَلبِسُونَ السَّوادَ رَمزًا للحِدادِ، وتَقفُونَ إلى جوارهِم، المحاماةُ رسالة، عريقةٌ كالقَضاء، مَجيدةٌ كالفضيلة، وضَروريةٌ للعَدالة».

حضر الجلسة يحيى التوني، أمين الصندوق، وأبوبكر ضوه الأمين العام المساعد، وماجد حنا، ومصطفى البنان، ومحمد الكسار، وصالحين المهدي، وأحمد عبدالحفيظ، أعضاء مجلس النقابة العامة، وهشام زين نقيب محامين شمال القاهرة، وعلاء النفيلي عضو مجلس فرعية شمال الدقهلية.