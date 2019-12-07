شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل قطار الطلبة والموظفين بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب عطل في جرار القطار رقم 165 (المميز)، القادم من محافظة أسيوط إلى القاهرة بمحطة سكة حديد منفلوط في توقف القطار لنحو 3 ساعات، وهو معروف بقطار الموظفين والطلبة الأمر الذي أدى إلى حدوث حالة من الارتباك لمستقليه بمحطات القوصية وديروط وديرمواس وملوي والروضة وأبوقرقاص.

وأرسل المسؤولين بالسكة الحديد جرار إمداد من ورش محطة سكة حديد المنيا بعد مرور ما يزيد على ساعة من توقف القطار ولتجنب تأخر القطارات القادمة خلفه، وتم تحويل هذه القطارات لخط آخر بحيث تتجاوز القطار المعطل للوصول إلى محطاتها المقررة في مواعيدها وهو ما حدث بالفعل وهي قطارات رقم 971 المكيف و991 المكيف و91 المميز وأستأنف القطار رحلته بعد إمداده بجرار آخر.