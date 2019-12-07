شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء رحلات البالون الطائر لسوء الأحوال الجوية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألغيت، السبت، رحلات البالون الطائر بالأقصر، وذلك لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح عن الحد المسموح به وقت إقلاع الرحلات، وتوقف الرحلات لحين تحسن الاحوال الجوية.

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وأبلغت سلطات الطيران المدني، وهيئة السلامة الجوية بمطار الأقصر الدولي، شركات البالون الطائر، عدم صلاحية الطيران خلال اليوم، وذلك بسبب تقلبات في حالة الطقس ووجود رياح شديدة في سماء الأقصر، والتي تتعرض له المحافظة، الأمر الذي أدى إلى إلغاء الرحلات.

ووفقًا للعاملين في مجال البالون الطائر، تتطلب الرحلات، عدم تجاوز سرعة الرياح لأكثر من 8 عقد، وألا تزيد درجة الحرارة على 30 درجة، وقت إقلاع الرحلة، والتي تكون قبيل طلوع الشمس، بالإضافة إلى أن الرؤية يجب ألا تقل عن 4 كيلو.

وتتميز مدينة الأقصر برحلات البالون الطائر، والتي فشلت تجربتها في عدة محافظات أخرى كالبحر الأحمر، وأسوان، والفيوم وغيرها من المحافظات، مما جعل الأقصر مقصدًا سياحيًا مهمًا في رياضة المغامرات للعديد من مختلف الجنسيات الوافدة لزيارة المعالم والمقاصد السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، بجانب الاستمتاع بالطبيعة الخلابة ونهر النيل ومشاهدة عظمة الفراعنة من أقصى الارتفاعات بسماء الأقصر.