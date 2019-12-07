شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية يتوجه إلى أبوظبي للمشاركة في منتدى تعزيز السلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في أعمال الملتقى السنوي السادس لمنتدى تعزيز السلم الذي يعقد بأبوظبي في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات.

ومن المقرر أن يلقي مفتي الجمهورية كلمة رئيسية في افتتاح الملتقى الذي يعقد تحت عنوان: «دور الأديان في تعزيز التسامح – من الإمكان إلى الإلزام» بمشاركة 1000 شخصية من كبار القيادات الدينية وصناع ثقافة التسامح والوئام والسلام حول العالم وبحضور دولي ملحوظ من ممثلي الأمم المتحدة وصناع القرار والشخصيات الاعتبارية الفاعلة في مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام على المستوى الدولي.

وسيشارك مفتي الجمهورية خلال فعاليات المؤتمر في إطلاق ميثاق «حلف الفضول العالمي الجديد» في محاولة لإبراز القيم المشتركة وتعزيز الأخوة الإنسانية.