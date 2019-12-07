شكرا لقرائتكم خبر عن لإعادة المظهر الحضاري.. إزالة الإعلانات المخالفة بـ3 أحياء في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، حملات مكبرة لإزالة اللافتات ولوحات الإعلانات المخالفة التي تشوه المظهر العام للشوارع والميادين بأحياء العجمي والجمرك ووسط. وذلك لاعادة المظهر الحضارى لمدينة الثغر.

استهدفت الحملة شوارع البيطاش، الهانوفيل، وطريق إسكندرية – مطروح حتى الكيلو 21 بحي العجمي، وميدان أحمد زويل وشارع محمد وجيه بحي وسط، وطريق 26 يوليو بحي الجمرك. وقالت المهندسة نجوى أمين، رئيس حي الجمرك، إنه جرى إزالة كافة الإعلانات واللافتات المخالفة المعلقة على أعمدة الإنارة والأشجار، في إطار فرض الانضباط بالشارع السكندري.

ومن جانبه، أكد العميد فادي وديع، رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتشويههم المظهر الحضاري للشوارع، مؤكدا استمرار الحملات للتصدي لظاهرة الإعلانات المخالفة.

إزالة الإعلانات المخالفة بـ 3 أحياء في الإسكندرية

إزالة الإعلانات المخالفة بـ 3 أحياء في الإسكندرية

إزالة الإعلانات المخالفة بـ 3 أحياء في الإسكندرية

إزالة الإعلانات المخالفة بـ 3 أحياء في الإسكندرية

إزالة الإعلانات المخالفة بـ 3 أحياء في الإسكندرية