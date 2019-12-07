شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء سفاجا بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء سفاجا البحرى بمحافظة البحر الأحمر، في تمام الساعة الثانية عشر ظهر السبت، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

ويستعد الميناء لاستقبال السفينة «BESKID_Y»، وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسى، بينما تغادر 6 سفن وهي: وادي الكرنك، الحرية2، بوسيدون إكسبريس، أمانة، عزيز إكسبريس، والقاهرة، مع انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الست والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء.