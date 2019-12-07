شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي القليوبية يشيعون جنازة 2 من ضحايا حادث انفجار مصنع بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من أهالي قرى عرب جهينة بشبين القناطر، وأبوزعبل بالخانكة بالقليوبية، السبت، جنازة المهندس محمد سعيد عبدالمقصود، ومحمد يحيى أبوعبدالله، ضحايا حادث انفجار مصنع سيلا للسيراميك في العاصمة السودانية الخرطوم.

واتشحت القريتين بالسواد، وخيم الحزن على الشوارع، وقال محمد محمود، أحد أهالي قرية عرب جهينة، إن الشهيد المهندس محمد سعيد، له شقيق توأم واحد فقط، ولديه 8 شقيقات، ووالده موظف بالمعاش، ولديه ثلاثة أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 5 سنوات.

كانت وزارة الخارجية أعلنت، مصرع 4 مصريين في حادث انفجار مصنع السيراميك في العاصمة السودانية الخرطوم. والمصريون المتوفون في الحادث هم: (أحمد عبدالحكم الصيفي من محافظة الغربية- محمد العزب جمال الدين من الغربية- مهندس محمد يحي من أبوزعبل بالقليوبية- مهندس محمد سعيد من القليوبية).