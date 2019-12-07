شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مدرستين بـ«إعلام قنا» للتحقيق لتشاجرهما داخل الكلية أثناء جلسة صلح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إحالة مدرستين بكلية الإعلام بالجامعة للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية على خلفية نشوب مشاجرة بالألفاظ بينهما داخل الكلية أثناء جلسة صلح بينهما. كان الدكتور عبدالعزيز السيد، عميد كلية الإعلام ببني سويف حاليا والذى كان يشغل منصب عميد كلية الإعلام بجامعة جنوب الوادي سابقًا، في زيارة لجامعة جنوب الوادي لمناقشة رسالة دكتوراة بإعلام قنا فقرر عقد جلسة صلح ودية بين مدرستين بالكلية، لإنهاء الخلافات القديمة بينهما وفتح صفحة جديدة إلا أنه أثناء الجلسة التي عقدت داخل إحدى المكاتب بالكلية احتدت الجلسة فقامتأ المدرستين بالخناق مع بعضهما البعض من خلال الأصوات العالية وتبادل الألفاظ بينهن فتدخل العاملين بالكلية في محاولة لإنهاء المشاجرة بينهما وتبين وجود خلافات قديمة بينهما. وفور إخطار رئيس الجامعة بالواقعة قرر إخالتهما للتحقيق لبيان أدانتهما وتوقيع الجزاء المناسب ضدهما من عدمة.

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