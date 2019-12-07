شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: سكن مستقل ضمن عقود عمل مدربات قيادة السيارات بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، استطاع من خلال التفاوض مع الجانب السعودى فى إضافة بند "سكن مستقل" ضمن عقود عمل إحدى مدارس تعليم قيادة المركبات والدرجات النارية للسيدات غير المحترفات لاستقدام عدد من المدربات المصريات على قيادة هذه السيارات، فضلا عن صرف مبلغ فور الوصول للمملكة لتجهيز السكن الخاص بهن.

وأشار هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة المصرية، إلى أن الوزير تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، نوه فيه المستشار العمالى عثمان رمضان، إلى أنه من المقرر استقدام دفعة ثانية لتعليم السعوديات الراغبات فى استخراج رخصة قيادة خاصة بعد حضور دورة تدريبية بمعرفة المدربات المصريات، وسوف يتم إعداد دورة تأهيلية للمدربات قبل العمل للتعرف على التقاليد بالمملكة، فضلا عن تطبيق كافة المزايا التى ينص عليها نظام العمل السعودى، وفى حالة نجاح التجربة سوف يتم التعاقد مع مدربات مصريات آخرين.

وقال المستشار العمالى بجدة، أن مسئولى المؤسسة بالمملكة أكدوا الثقة التى تتميز بها المدربة المصرية، وتفنيها فى العمل وحسن تعاملها وتقاربها مع المرأة السعودية.