شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بتنظيم بطولتى العالم للجامعات فى الاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، تقريرًا من الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد، بشأن فوز مصر بتنظيم بطولتى كأس العالم للاسكواش للجامعات والتى ستقام خلال عام 2022، وكأس العالم لكرة اليد للجامعات المقرر إقامتها عام 2024.

وأوضح التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى اليوم، فإن ملف مصر ستكون من 60 صفحة وحصل على موافقة الدكتور خالد عبدالغفار قبل عرضه على مسئولى الاتحاد الرياضى الدولى للجامعات، بمقر الاتحاد فى مدينة لوزان السويسرية، وتضمن تسليط الضوء على جوائز نوبل التى حصلت عليها مصر فى السلام والأدب والعلوم، بجانب التأكيد على الاهتمام بالجانب الرياضى والفنى والثقافى، بالإضافة إلى استعراض نشاط الاتحاد الرياضى المصرى بالجامعات، والذى يتضمن 39 لعبة، ويشمل ثلاثة ونصف مليون طالب وطالبة، كما تمت الإجابة على 61 سؤالا.

وأشار التقرير إلى أن جامعة "نيو جيزة" ستستضيف بطولة العالم للاسكواش على 7 ملاعب مُجهزة على أعلى مستوى، على أن يكون نهائى البطولة فى ملعب زجاجى تحت سفح الهرم، أما بطولة العالم لكرة اليد تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، كلف الدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد، بتجهيز الملف ودراسته مع كل أعضاء المجلس والجهات المعنية، وتواجد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد معه خلال عرض ملف مصر، بالإضافة إلى عرض خريطة للمطارات والفنادق والملاعب التى ستستضيف البطولتين وملاعب التدريب والمستشفيات الحكومية القريبة من مقرات إقامة البعثات والطرق، بجانب تسهيل حصول البعثات والضيوف على تأشيرة الدخول إلى مصر.