شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بتنظيم بطولتى العالم للجامعات فى الاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، تقريرًا من الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد، بشأن فوز مصر بتنظيم بطولتى كأس العالم للاسكواش للجامعات والتى ستقام خلال عام 2022، وكأس العالم لكرة اليد للجامعات المقرر إقامتها عام 2024.
وأوضح التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى اليوم، فإن ملف مصر ستكون من 60 صفحة وحصل على موافقة الدكتور خالد عبدالغفار قبل عرضه على مسئولى الاتحاد الرياضى الدولى للجامعات، بمقر الاتحاد فى مدينة لوزان السويسرية، وتضمن تسليط الضوء على جوائز نوبل التى حصلت عليها مصر فى السلام والأدب والعلوم، بجانب التأكيد على الاهتمام بالجانب الرياضى والفنى والثقافى، بالإضافة إلى استعراض نشاط الاتحاد الرياضى المصرى بالجامعات، والذى يتضمن 39 لعبة، ويشمل ثلاثة ونصف مليون طالب وطالبة، كما تمت الإجابة على 61 سؤالا.
وأشار التقرير إلى أن جامعة "نيو جيزة" ستستضيف بطولة العالم للاسكواش على 7 ملاعب مُجهزة على أعلى مستوى، على أن يكون نهائى البطولة فى ملعب زجاجى تحت سفح الهرم، أما بطولة العالم لكرة اليد تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، كلف الدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد، بتجهيز الملف ودراسته مع كل أعضاء المجلس والجهات المعنية، وتواجد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد معه خلال عرض ملف مصر، بالإضافة إلى عرض خريطة للمطارات والفنادق والملاعب التى ستستضيف البطولتين وملاعب التدريب والمستشفيات الحكومية القريبة من مقرات إقامة البعثات والطرق، بجانب تسهيل حصول البعثات والضيوف على تأشيرة الدخول إلى مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تفوز بتنظيم بطولتى العالم للجامعات فى الاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.