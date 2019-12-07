شكرا لقرائتكم خبر عن النص الكامل لقانون الحكومة بتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر النص الكامل لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، والمزمع مناقشته غدًا الأحد خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

ويأتى مشروع القانون، تشجيعا لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية وتحقيق الحوكمة والشفافية، حيث يتلافى المعوقات التى كشفت عنها التجربة العملية، بعضها يعود إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، والأخر لتعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.

واستحدث التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات، حيث أجازت (2) إبرام الجهة الإدارية عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع، القيام بعدد من الأعمال فى مشروع من مشروعات البنية الاساسية والمرافق والخدمات العامة فى مختلف قطاعات الدولة كالنقل والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحى والصحة والتعليم وغيرها وتتمثل فى " تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته / تمويل وتطوير وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته / تمويل وإعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته / أى من الأعمال الواردة فى البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها، شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها".



النص الكامل لقانون الحكومة بتنظيم مشاركة القطاع الخاص (1)



النص الكامل لقانون الحكومة بتنظيم مشاركة القطاع الخاص (2)

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النص الكامل لقانون الحكومة بتنظيم مشاركة القطاع الخاص (3)



النص الكامل لقانون الحكومة بتنظيم مشاركة القطاع الخاص (4)



النص الكامل لقانون الحكومة بتنظيم مشاركة القطاع الخاص (5)



النص الكامل لقانون الحكومة بتنظيم مشاركة القطاع الخاص (6)



النص الكامل لقانون الحكومة بتنظيم مشاركة القطاع الخاص (7)