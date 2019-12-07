شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من المواطنين على مبادرة كلنا واحد لتخفيض الأسعار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مبادرة "كلنا واحد" إقبالا من المواطنين على مستوى الجمهورية، حيث انطلقت المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين خاصةً بالقرى والنجوع ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وحرص سيادته على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل ، وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق ، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق ، وذلك عقب إقبالهم الكثيف على أفرع الأسواق المختلفة المشاركة فى المبادرة.

وحرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق ، الأمر الذى حاز على إعجاب المواطنين الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على هذه المبادرة.

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