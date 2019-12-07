فيلم وثائقى بعنوان "بمواجهة الداعشى المغتصب" يكشف خطايا التنظيم الإرهابى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قناة العربية، مساء اليوم السبت، فيلم وثائقى جديد بعنوان "بمواجهة الداعشى المغتصب"، حيث تظهر "أشواق" وجها لوجه مع الداعشي الذي الذي اختطفها وهي في عمر الـ 14 عاما، وتسأله عن مصير أهلها، ويكشف الفيلم الوثائقى، كيف دمر هذا التنظيم الإرهابى حياة الشابة العراقية أشواق، حيث ظهرت الفتاة العراقية وهى فى حالة بكاء شديدة.

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