شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السيسي يمنح منتخبات الاسكواش والكاراتيه والأوليمبي وسام الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، كلاً من المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبى المنتخب الوطنى للاسكواش، الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين، وبعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطنى البارليمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخراً بأستراليا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التى تولت تدريبهم، حيث منح الرئيس السيسي وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.

شهد مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فضلاً عن رؤساء ومسئولى الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بما حققه الأبطال الرياضيون من إنجازات، وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية، مؤكداً تقديره لأبطال مصر الرياضيين، لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وبذل الجهد وصولاً للهدف.

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ووجه الرئيس في هذا الإطار بتوفير الإمكانات اللازمة لأبطال مصر الرياضيين ودعمهم بشكل كامل، بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

من جانبهم، أعرب الرياضيون المكرمون، عن شعورهم بالفخر لتكريم الرئيس لهم، الأمر الذي يعكس تقدير ورعايته للرياضيين المتميزين فى مصر، فضلاً عما يمثله ذلك التكريم من حافز إضافى لهم لرفع اسم مصر عالياً فى المحافل الرياضية.