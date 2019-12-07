شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. الداخلية تضبط 1158 قطعة سلاح بينها جرينوف وبنادق آلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت مدرعات الشرطةعدداً من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية" والسحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 294 متهما.

وعثر بحوزتهم على 4 قطع سلاح نارى، عبارة عن "2 بندقية آلية – 2 فرد محلى - 57 طلقة نارية مختلفة الأعيرة" بالإضافة إلى 2 خزينة سلاح، و2 قطعة سلاح أبيض، و9 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو "250 جراما لنبات البانجـو المخـدر – 350 جراما لمخدر الحشيـش – 190 جـراما لمخـدر الهيرويـن – 50 جراما لمخدر الأفيون"، وتنفيذ 4490 حكما قضائيا متنوعا، و437 قضية متنوعة أخرى.

وأثمرت الجهود عن ضبط 1158 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "جرينوف – 111 بندقية آلية – 212 بندقية "مششخنة ، غير مششخنة" – 108 طبنجات – 753 فرد محلى الصنع – 1814 طلقة مختلفة الأعيرة – 1681 قطعة سلاح أبيض" بالإضافة إلى ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلهما "7 مسدسات – 2 فرد محلى – 15 خزينة متنوعة - أدوات وأجزاء التصنيع".

ولاحقت أجهزة الأمن الهاربين من الأحكام، ونجحت في تنفيذ 529968 حكما قضائيا، بينها 2135 حكم جناية، و187736 حكم حبس، و260538 غرامة، و79559 مخالفة.

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واستهدفت الحملات الأمنية التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، حيث تم ضبط 25 تشكيلاً عصابياً ضم 83 متهماً، ارتكبوا 145 حادث سرقة، فضلاً عن ضبط 276 قضية أحداث، وإعادة 7 سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 46 حادث "قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، انتحال صفة" تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 78 متهماً.

وحررت المرور 244565 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها "39301 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 225 قيادة تحت تأثير مخدر ، 5326 موقف عشوائى".

وتمكنت الحملات من ضبط 27 قضية تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، و140 قضية متنوعة "جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب، سرقة"، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط 3511 قضية ومخالفة متنوعة أبرزها "حفر وتنقيب عن الآثار – حيازة قطع آثرية والإتجار بها – مخالفات الشركات السياحية".