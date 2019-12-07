- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. الداخلية تضبط 1158 قطعة سلاح بينها جرينوف وبنادق آلية والان مع تفاصيل الخبر
وعثر بحوزتهم على 4 قطع سلاح نارى، عبارة عن "2 بندقية آلية – 2 فرد محلى - 57 طلقة نارية مختلفة الأعيرة" بالإضافة إلى 2 خزينة سلاح، و2 قطعة سلاح أبيض، و9 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو "250 جراما لنبات البانجـو المخـدر – 350 جراما لمخدر الحشيـش – 190 جـراما لمخـدر الهيرويـن – 50 جراما لمخدر الأفيون"، وتنفيذ 4490 حكما قضائيا متنوعا، و437 قضية متنوعة أخرى.
ولاحقت أجهزة الأمن الهاربين من الأحكام، ونجحت في تنفيذ 529968 حكما قضائيا، بينها 2135 حكم جناية، و187736 حكم حبس، و260538 غرامة، و79559 مخالفة.
واستهدفت الحملات الأمنية التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، حيث تم ضبط 25 تشكيلاً عصابياً ضم 83 متهماً، ارتكبوا 145 حادث سرقة، فضلاً عن ضبط 276 قضية أحداث، وإعادة 7 سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 46 حادث "قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، انتحال صفة" تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 78 متهماً.
وحررت المرور 244565 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها "39301 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 225 قيادة تحت تأثير مخدر ، 5326 موقف عشوائى".
وتمكنت الحملات من ضبط 27 قضية تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، و140 قضية متنوعة "جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب، سرقة"، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط 3511 قضية ومخالفة متنوعة أبرزها "حفر وتنقيب عن الآثار – حيازة قطع آثرية والإتجار بها – مخالفات الشركات السياحية".
انفو جراف
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. الداخلية تضبط 1158 قطعة سلاح بينها جرينوف وبنادق آلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.