شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. "بالأرقام" انهيار نسب مشاهدات فيديوهات المقاول الهارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن كان يتباهى بمليونات فيديوهاته، وكانت تتباهى قنوات جماعة الإخوان بنسب مشاهداته لتدلل على قوة تأثيره، شهد الشهر الأخير تراجع شديد فى تلك الأرقام على صفحة المقاول الهارب محمد على.

المقاول الهارب الذى اعترف بنفسه فى أحد لقاءاته أن قيادات بجماعة الإخوان كانت تدير صفحته وتنفق على فيديوهاته من أجل انتشارها، أصبح الآن لا يحقق الحد الأدنى من نسب مشاهداته السابقة.

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ويرصد الفيديو التالى بالأرقام والصور كيف تراجعت تلك الأرقام لتكشف انصراف مئات الآلاف عن صفحته خلال الفترة الماضية.

كما تكشف تلك الأرقام أيضا أن المشاهدات الكبيرة كان سببها تمويل وحملات ولجان إلكترونية كانت تدعم انتشار تلك الفيديوهات لتحقق نسب مشاهدة كبيرة.