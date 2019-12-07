مصر | المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه في مدينة نصر

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بمعاقبة متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه وحيازة سلاح نارى بمدينة نصر، بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى وبعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهمين "جابر محمد جابر، محمود شوقى"، تهمة سرقة المسروقات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق" مشغولات ذهبية، هاتف محمول"، والمملوكة للمجنى عليها "ياسمين فتحى" بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن دخلوا إلى مسكنها أثناء تواجدها به، وأشهروا فى وجهها سلاح نارى "طبنجة"، كانت بحوزتهم مهددين إياها، وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتها وبث الرعب فى نفسها، والاستيلاء على المسروقات وفروا هاربين.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص.