مصر | كشف ملابسات مقتل طالب بقنا وضبط مرتكب الواقعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات مقتل طالب بقنا وضبط مرتكب الواقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات بوفاة (طالب - مُقيم بدائرة المركز ) إثر إصابته بعيار نارى بالرأس.

وما قرره والد المجنى عليه أنه أثناء تواجد نجله بحفل عُرس بدائرة المركز حدثت مشاجرة بين 3 أشخاص (إثنين منهم "طرف أول"، والآخر "طرف ثانى")، حيث أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الأول عيار نارى فأحدث إصابة نجله التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط (أحد أطراف الطرف الأول- مقيم بدائرة المركز) وبحوزته ( بندقية آلية - عدد 7 طلقات نارية من ذات العيار) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الهارب "جارى تكثيف الجهود لضبطه"، وأضاف بأن السلاح المضبوط هو المستخدم فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية