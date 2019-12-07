مصر | شرطة العجوزة تضبط صاحب شركة لتزويره أوراق رسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة العجوزة تضبط صاحب شركة لتزويره أوراق رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وردت معلومات لضباط قسم مباحث المرور مفادها أن المدعو ا ع ع سن 49 صاحب شركة ومقيم 9 شارع عبد الرحمن الخطيب العجوزة جيزة "دون السوابق" يزاول نشاطًا اجراميًا تخصص فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، متخذا من مقهي كائنة بشارع عبد الحميد الديب دائرة قسم شرطة الساحل مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من المعلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط قسم مباحث المرور وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده بالمقهى المشار إليها وبحوزته حقيبة بداخلها المضبوطات التالية:

خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته(محافظة القاهرة ـ إدارة الساحل التعليمية" مقلد" ) .

2 إيصال استخراج بطاقة رقم قومي.

كارنيه منسوب صدوره للنقابة العامة للصحافة والإعلام

بطاقة ضريبة وأخرى تموينية باسم المتهم .

 32 إيصال منسوب صدورهم لمكتب تموين أوسيم.

 نموذج للمتخلفين عن تأدية الخدمة العسكرية.

 17 شهادة ميلاد، 3 صورة قيد زواج، جواز سفر، وثيقة قيد عائلي، 4 سجل تجاري " بأسماء مختلفة " .

 4 خطابات منسوب صدورهم للمجلس الأعلى للجماعات، مستشفى الصدر بالعباسية.

 2 مستخرج رسمي بيان نجاح منسوب صدورهما لإدارة الحوامدية التعليمية .

Advertisements

 2 شهادة جامعية منسوب صدورهما ( لجامعة العريش، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ) .

2 شهادة تفيد بنتيجة التحاليل الطبية للأمراض الفيروسية

2 تفويض، 2 شهادة مزاولة التجارة من التوصية بالسفر، سجل اكاديمة للشهادة الثانوية، شهادة ثانوية عامة منسوب صدورهم لسفارة المملكة العربية السعودية.

2 شهادة من واقع جداول الجنح المستأنفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية خالية البيانات طلب تحويل مدارس النوار الخاصة

توكيل رسمي عام، عقد بيع ابتدائى ممهور بخاتم شعار الجمهورية " صحة توقيع "

(( وجميعهم مزورين ))

عدد 8 بطاقة رقم قومي بأسماء مختلفة 0

2 هاتف محمول 0

مبالغ مالية ( 8000 ريـال سعودي، 2270 جنيه مصري

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية واقر بان المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم بإرشاده بمسكنه ضبط عدد 2 جهاز كمبيوتر " لاب توب " ماركة توشيبا والمستخدمان فى تزوير المضبوطات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق