مصر | بـ٨ كيلو بانجو.. مكافحة المخدرات تضبط عاطلا بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ٨ كيلو بانجو.. مكافحة المخدرات تضبط عاطلا بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة من إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط المدعو "م ع" سن 32 عاطل ومقيم عزبة كمال رمزي ـ دائرة قسم شرطة المرج حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 7،930 كيلو جرام مبلغ مالي 820 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تمكنوا من ضبط المدعو "ا ي س" سن 43 عاطل ومقيم 4 شارع فتحي محمد اسماعيل من شارع سعيد حمادة ـ دائرة قسم شرطة المرج والسابق اتهامه في 4 قضايا آخرهم 22864 لسنة 2017م المرج "مخدرات" حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1،015 كيلو جرام، ومبلغ مالي 300 جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة

تم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة.