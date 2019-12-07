مصر | القبض على عاطلين يحملان سلاحا أبيض في مشاجرة بعين شمس

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وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، مفادها حيازة شخصين لأسلحة نارية وبيضاء بشارع محمد رشاد، دائرة القسم، بقصد الإعداد والتجهيز للتشاجر مع اخرين وفرض السيطرة بمنطقة سكنهماوبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.



وبالانتقال تمكن القوات من ضبطهما وتبين أنهما كلًا من "م ا م" سن 35 عاطل ومقيم 84 شارع الحكيم، دائرة القسم، والسابق اتهامه في عدد 6 قضايا آخرهم 313 لسنة 2009م عين شمس "سلاح بدون ترخيص"، و"ك ا ع" سن 25 عاطل ومقيم 92 شارع محمد فرج من شارع محمد رشاد دائرة القسم والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا آخرهم 4923 لسنة 2015م عين شمن "مخدرات".



وبحوزتهما عدد 2 جوال بداخلهما طبنجة ساقية ماركة cal تركي الصنع عيار 8مم "مطموسة الأرقام"، عدد 6 طلقات من ذات العيار، وعدد 4 بندقية خرطوش عيار 12مم (3 تركي الصنع، 1 محلية الصنع )" غير مبلغ بسرقتهم"، عدد 6 فرد خرطوش عيار 12مم، فرد خرطوش عيار 16 مم، بإجمالي 12 سلاح ناري، عدد 87 طلقة خرطوش عيار 12 مم عدد 25 طلقة خرطوش عيار 16مم، سلاح ابيض " خنجر " عدد 3 قناع وجه بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهما بقصد الإعداد للتشاجر مع افراد عائلة ابراهيم العرباوي بشارع ابراهيم عبد الرازق دائرة القسم لفرض السيطرة واحكام النفوذ بمنطقة سكنهم.

وأقرا بتحصلهما على الأسلحة الناريه من أحد الأشخاص بمنطقة الخانكة قليوبية "لا يمكنهما الإرشاد عنه" تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.