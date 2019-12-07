مصر | المشدد 3 سنوات والغرامة 5 آلاف جنيه لعاطلين لحيازتهما سلاح ناري بحلوان

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بمعاقبة المتهمين "ياسر.ر" و"عبد الرحيم.ع" غيابيًا بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، وبراءة متهمين أخرين، لاتهامهم بحيازة سلاح نارى بحلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى أبو العلا، ومحمد شرف الدين، وحسام الدين فتحى.

وأسندت النيابة للمتهمين "ياسر.ر"، نقاش، و" إسلام.ع"، حداد، و" عبد الباسط.ع"، و" عبد الرحيم.ع"، تهمة حيازة أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش" بدون تصريح، بدائرة قسم حلوان.

وشهد ضابط شرطة بقسم حلوان أمام النيابة العامة، أنه بناءً على وجود بلاغ من الأهالي بوجود مشاجرة بدائرة القسم، انتقل لمحل الواقعة، وأبصر المتهمين الأول والثانى والرابع يحملون أسلحة نارية غير مششخنة " فرد خرطوش"، وأبصر المتهم الثالث يحمل سلاح أبيض "شومة"، فتمكن من ضبط المتهمين الأول والثانى والثالث، وتمكن المتهم الرابع من الهرب، وتم تحرير المحضر اللازم.