أخبار مصر | محافظ الجيزة يتابع النتائج النهائية لطلاء العقارات بالدائري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يتابع النتائج النهائية لطلاء العقارات بالدائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال طلاء العقارات المطله على الطريق الدائرى بنطاق أحياء ومراكز جنوب والعمرانية والطالبيه والهرم وبولاق الدكرور والعجوزة وشمال والوراق واوسيم وكرداسة وذلك للوقوف على النتائج النهائية للاعمال وتقييم أداء رؤساء الاحياء والمراكز فى ظل توجيهات المحافظ بدهان العقارات المطلة على الطريق الدائرى بلون موحد مما يضفى لمسه جمالية على المظهر العام للطريق.

ووجه المحافظ خلال الجوله رؤساء الاحياء والمراكز بسرعة إنهاء ما تبقى من أعمال الدهان ومراجعة بعض العقارات التى لم يراعى فيها الالتزام بالضوابط والمعايير التى تم وضعها من قبل مثل عدم الالتزام باللون المحدد وهو البيج والدهان على الطوب الاحمر وذلك للحفاظ على النسق العام والمظهر الحضارى المراد تحقيقه من اعمال الدهان .

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كما وجه المحافظ رئيس هيئة النظافة برفع القمامة على جانبى اعلى واسفل الطريق الدائرى مع رفع كفاءة النظافه والمتابعة الدورية للطريق وعدم السماح بتواجد اى بؤر للقمامة تشوه المظهر الجمالى العام للطريق.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة والمشرف على الاحياء وشفيق جلال رئيس الهيئه العامة للنظافة والتجميل وايمن عتريس رئيس جهاز المتابعه العامة وعدد من رؤساء الاحياء والمراكز.

ومن جانب اخر وإستجابة من محافظة الجيزة لشكوي احد المواطنين بوجود تراكمات مخلفات داخل قطعه ارض فضاء امام مجمع مدارس الصفا والمروة وجه محافظ الجيزة هيئة النظافة بسرعة رفع المخلفات من المنطقة محل الشكوي حيث تم الدفع بالمعدات وعمال النظافه لرفع المخلفات حيث تم رفع عدد 40 سيارة نقل باجمالي 800طن وتم فتح الطريق امام المارة وتم تمهيد ورفع كفاءة النظافه بالمنطقة .