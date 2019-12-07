أخبار مصر | غدا.. إطلاق حملة مجانية لتنظيم الأسرة بمدن خليج العقبة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. إطلاق حملة مجانية لتنظيم الأسرة بمدن خليج العقبة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غدًا أعمال الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمدن خليج العقبة، وذلك لتقديم كافة المعلومات وخدمات تنظيم الأسرة بمدن شرم الشيخ وهب ونويبع وكاترين خلال الفترة من ٨ ديسمبر وحتي ١٢ ديسمبر الجاري.

وأكد الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة، أن أعمال تلك الحملة التوعوية والتنشيطية تأتي ضمن أعمال مبادرة رئيس الجمهورية ''حياة كريمة" وذلك لنشر الوعي وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بوديان ومدن خليج العقبة للوصول بأفضل مستوي من المعرفة والخدمات الآمنة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

ونوهت الدكتورة شهيرة موريس، وكيل المديرية ومدير تنظيم الأسرة، بأن الحملة تندرج تحت مبادرة أيامنا أحلي والتي تهدف لزيادة الطلب علي خدمات تنظيم الأسرة ونشر الوعي من خلال عقد لقاءات توعوية للرجال والنساء، كما يستفيد من المبادرة المراهقين والشباب والأزواج في سن الإنجاب والفتيات المقبلات علي الزواج.

وتأتي أعمال تلك الحملة لتأكيد السلوك الحضاري الذي يوفر للزوجين الخيار المناسب لتنظيم الأسرة ضمن الإطار الصحي العام الذي يركز علي صحة الأم والطفل معا، وتمتع جميع المواطنين بأفضل مستوي من المعرفة والخدمات الآمنة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال تعزيز مهارات الأزواج حول الفترات الفاصلة لإنجاب الأطفال.