أخبار مصر | بدعوة من وزير الآثار.. جولة للطفل علي صبرة في المتحف المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدعوة من وزير الآثار.. جولة للطفل علي صبرة في المتحف المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المتحف المصري في التحرير الطفل علي صبرة، الحالم بأن يصبح عالمًا في الآثار، في جولة حرة للتعرف على المتحف وأبرز آثاره.

وجاءت الجولة التي رصدتها عدسة "الخليج 365"، بناءً على دعوة من الدكتور خالد العناني وزير الآثار للطفل علي للتجول بين معالم مصر في مختلف العصور، حيث استقبلته صباح عبد الرازق مدير المتحف ورافقته الجولة للشرح الدكتورة شيرين أمين مديرة متحف الطفل بالمتحف المصري بالتحرير.

وقالت هند شعبان والدة الطفل علي صبرة للفجر إن سعادتها كبيرة باهتمام وزارة الآثار بنجلها ولم تكن تتخيل أن يحوز علي على هذه الفرصة عد لقاء صحفي معه.

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وأضافت أن وزير الآثار اهتم بشكل خاص برغبة نجلها في أن يتعرف على الآثار أملًا منه أن يصبح عالمًا وقالت إن الوزير رتب لعلي جولة سياحية لثلاثة أماكن اليوم السبت، منها المتحف المصري بالتحرير كما أعطاه كارنيه دخول لكل الأماكن الأثرية مجانًا.

يذكر أن الطفل علي صبرة و الذي انتشر عنه فيديو علي السوشيال ميديا يروي قصة كفاحه حيث أصبح العائل الرئيسي لأسرته بعد ان تركهم والدهم مما اضطره الي بيع الجوارب لكسب قوت عيشه و أسرته واستكمال دراسته وهو في الثانية عشر من عمره، معلنًا في الفيديو عن رغبته في ان يصبح عالما للاثار عندما يكبر.

وعندما شاهد وزير الاثار الفيديو الخاص بالطفل علي قرر ان يقابله الأربعاء السابق لتشجيعه، وخلال المقابلة هنأ وزير الاثار الطفل علي كفاحه وشجاعته وأكد عليه ضرورة اجتهاده في الدراسة، ومنحه تصريح زيارة مجاني له ولأخيه لزيارة جميع المتاحف والمواقع الأثرية بمصر وذلك للتعرف بصورة أعمق علي تراث وآثار بلاده، كما أهداه أيضًا مستنسخ من قناع الملك توت عنخ امون ومجموعة من الكتب الأثرية الخاصة بالأطفال.