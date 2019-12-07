أخبار مصر | "القوى العاملة": سكن مستقل ضمن عقود عمل مدربات قيادة السيارات بالسعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": سكن مستقل ضمن عقود عمل مدربات قيادة السيارات بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية ، وبعد موافقتها علي السماح للمرأة بقيادة السيارات، قال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، استطاع من خلال التفاوض مع الجانب السعودي في إضافة بند "سكن مستقل" ضمن عقود عمل إحدى مدارس تعليم قيادة المركبات والدرجات النارية للسيدات غير المحترفات لاستقدام عدد من المدربات المصريات علي قيادة هذه السيارات، فضلا عن صرف مبلغ فور الوصول للمملكة لتجهيز السكن الخاص بهن.

وأشار هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة المصرية، إلي أن الوزير تلقي تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، نوه فيه المستشار العمالي عثمان رمضان ، إلي أنه من المقرر استقدام دفعة ثانية لتعليم السعوديات الراغبات في استخراج رخصة قيادة خاصة بعد حضور دورة تدريبية بمعرفة المدربات المصريات، وسوف يتم إعداد دورة تأهيلية للمدربات قبل العمل للتعرف علي التقاليد بالمملكة ، فضلا عن تطبيق كافة المزايا التي ينص عليها نظام العمل السعودي ، وفي حالة نجاح التجربة سوف يتم التعاقد مع مدربات مصريات آخرين.

وقال المستشار العمالي بجدة : إن مسئولي المؤسسة بالمملكة أكدوا الثقة التي تتميز بها المدربة المصرية، وتفنيها في العمل وحسن تعاملها وتقاربها مع المرأة السعودية.