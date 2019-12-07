أخبار مصر | ندوة حول جرائم القتل والإصابة الخطأ بنادي المحامين بالمعادي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ندوة حول جرائم القتل والإصابة الخطأ بنادي المحامين بالمعادي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم اتحاد حماة القانون، ندوته القانونية الأولى حول جرائم القتل والإصابة الخطأ، بنادي المحامين النهرى في المعادي.

وقال مؤسسا الاتحاد، محمود أبو النصر، وصبري محمد، المحاميان، إن الندوة حاضر فيها الدكتور محمد الخياط، القانون الجنائي، متناولا كيفية إعداد شخصية المحامي المتميز، وجرائم القتل والإصابة الخطأ، مشيران إلى أن المحاضرة لاقت استحسان شباب المحامين لما لموضوعها من أهمية وقيمة قانونية.

وأوضحا أن الندوة تحت إشراف يحيى التوني، أمين صندوق نقابة المحامين، وأبو بكر ضوه، أمين عام مساعد النقابة، ومصطفى البنان، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة الشباب، وتحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

من جانبه أوضح مصطفى البنان، أن الندوة إنطلاقا من طموح شباب المحامين وسعيهم الدائم إلى تثقيف شباب المحامين، برعاية النقيب العام، وأن الاتحاد الوليد سيتدخر كل جهده في تقديم ندوات علمية في شتى أفرع القانون، برعاية لجنة الشباب بنقابة المحامين.

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وقدم مسئولوا الاتحاد مفاجأت خاصة للحضور عقب انتهاء الندوة، حيث تم توزيع المادة العلمية، وبعض الهدايا الخاصة واللازمة لمكتب المحامي.

كان النقيب العام سامح عاشور، قد اعتمد مطلع سبتمبر الماضي، كيان "اتحاد حماة القانون"، الذي يهدف لمساعدة الشباب، ونشر التوعية والثقافة القانونية، وتوصيل صوت الشباب، ونشر الوعي والتثقيف القانوني، وتقديم الخبرة العملية، عن طريق إقامة الندوات التي يحاضر فيها كبار المحامين، وأساتذة القانون بالجامعات.

ووجه النقيب العام الشباب، للتركيز والاهتمام بنشر قيم وأخلاق وسلوكيات المحاماة وسط شباب المحامين، واستقدام خبرات من شيوخ المهنة لتحقيق الاستفادة العملية خلال الندوات.

من جانبهم ثمن شباب الاتحاد دور نقيب المحامين، في العمل العام، وقضايا الوطن العربي، وتواصله الدائم مع شباب المهنة.