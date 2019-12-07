شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تكشف ملابسات مصرع «طالبة آثار القاهرة» أثناء الاستحمام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرحت نيابة بولاق الدكرور في الجيزة، برئاسة المستشار محمود هاشم، السبت، بدفن جثمان طالبة بكلية الآثار، «هالة.أ»، 20 سنة، لقيت مصرعها أثناء الاستحمام، داخل مسكنها الكائن بمنطقة مساكن هيئة التدريس.
وأفادت التحقيقات بإشراف المستشار يحيى الزارع، المحامى العام، بأن لا توجد شبهة جنائية وراء وفاة الطالبة، وأن وفاتها بسبب الاختناق واستنثاق غاز ثانى أكسيد الكربون الناتج من الأبخرة. وبمعاينة مسكن الطالبة، تبين أن الحمام لا توجد به وسائل تهوية جيدة، كما أن جميع النوافذ كانت مغلقة.
كانت هذه تفاصيل خبر «النيابة» تكشف ملابسات مصرع «طالبة آثار القاهرة» أثناء الاستحمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.