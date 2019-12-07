شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تكشف ملابسات مصرع «طالبة آثار القاهرة» أثناء الاستحمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت نيابة بولاق الدكرور في الجيزة، برئاسة المستشار محمود هاشم، السبت، بدفن جثمان طالبة بكلية الآثار، «هالة.أ»، 20 سنة، لقيت مصرعها أثناء الاستحمام، داخل مسكنها الكائن بمنطقة مساكن هيئة التدريس.

وأفادت التحقيقات بإشراف المستشار يحيى الزارع، المحامى العام، بأن لا توجد شبهة جنائية وراء وفاة الطالبة، وأن وفاتها بسبب الاختناق واستنثاق غاز ثانى أكسيد الكربون الناتج من الأبخرة. وبمعاينة مسكن الطالبة، تبين أن الحمام لا توجد به وسائل تهوية جيدة، كما أن جميع النوافذ كانت مغلقة.