شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة أول رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي مناقشة أول رسالة دكتوراه بكلية الحقوق للباحثة منى نصر أحمد بعنوان «المسئولية المدنية عن أضرار أبراج الهواتف النقالة».

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تناولت الرسالة تحديد ماهية أبراج الهواتف النقالة والأضرار الناتجة عنها وتحديد القواعد الحاكمة للمسئولية المدنية عن هذه الأضرار وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق بقنا.

ضمت لجنة المناقشة والحكم الأستاذ الدكتور محمد سعد خليفة، أستاذ القانون المدنى، والعميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة أسيوط، «رئيساً»، والأستاذ الدكتور محمد حسين عبدالعال، أستاذ القانون المدنى وعميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، «عضواً ومشرفاً»، والأستاذ الدكتور محمد حسن عبدالرحمن، أستاذ القانون المدنى، والعميد الأسبق لكلية البنات بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد يونس الفشنى، أستاذ القانون المدنى المساعد، بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى «عضواً ومشرفاً».

وأوصت اللجنة في نهاية المناقشة بمنح الباحثة درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير جيد جدا، وحضر المناقشة الدكتور عبدالبارى سليمان، عميد الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والضيوف.