شكرا لقرائتكم خبر عن «طعن زميله بمطواة داخل معهد أزهري».. تجديد حبس طالب بالإسكندرية 15 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر قاضى التجديد الوقتى بمحكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، بتجديد حبس طالب بالثانوية الأزهرية، 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامه بالشروع في قتل زميله طعنا بسلاح أبيض داخل معهد القويري الأزهري، وحيازة أسلحة بيضاء.

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تلّقى قسم شرطة الدخيلة إخطارًا من مستشفى فاطمة الزهراء بمنطقة العجمي، يفيد وصول «سيف.م»، طالب بالصف الأول الثانوي بمعهد القويري الأزهري، مصاب بـ 3 طعنات وحالته خطيرة، بعد نشوب مشاجرة بينه وبين زميل له.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفي المشار إليها، وتبين حدوث مشادة بين المجني عليه وزميله «ح.ص»، قام على إثرها الأخير بإحضار مطواة و٢ سكين صغيرة الحجم داخل شنطته المدرسية في اليوم التالي.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم انتظر المجنى عليه على سلم المعهد الأزهري، وتشاجر معه وسدد له ثلاث طعنات نافذة بالجانب الأيسر، إذ أفاد التقرير الطبى بإصابة المجنى عليه بنزيف حاد بالبطن، وتهتك بالطحال، وقطع جزئي بالقولون، والحجاب الحاجز من الناحية اليسري، وتجمع دموي هوائي وتهتك بالرئة.