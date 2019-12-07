شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء وتطوير 9 مدارس في منيا القمح بتكلفة 57 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور ممدوح، غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، خاصة المنظومة التعليمية، من خلال إنشاء وتطوير وتوسعة كافة المدارس بنطاق المحافظة.
ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية التي تقوم بدورها في الإنشاء والتطوير من أجل أبنائنا الطلاب وإزالة كافة المعوقات التي تواجه هذا التطوير، خاصة المدارس بالقرى الأكثر احتياجا بالمناطق البعيدة بدائرة المحافظة.
أوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء وتوسعة لعدد 9 مدارس بنطاق مركز منيا القمح بتكلفة 57 مليون جنيه لتوفير عدد 160 فصلا دراسيا، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير إدارة منيا القمح التعليمية بتكلفة 5.4 مليون جنيه.
وأشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطوير منظومة التعليم بالمحافظة وأن العمل يسير في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أنه جار تنفيذ عدد 8 مدارس بتكلفة 58 مليون جنيه لتوفير عدد 142، فصلا دراسيا بمركز منيا القمح.
من جانبه، قال المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، إنه تم إنشاء وتطوير وتوسعة عدد 9 مدارس بمركز منيا القمح والتي توفر عدد 160 فصلا دراسيا جديدا وبتكلفة تبلغ 57 مليون جنيه مقسمة إلى إنشاءات جديدة لعدد 5 مدارس وهي مدرسة محمد عبدالرحمن للتعليم الأساسي بعدد 22 فصلا وبتكلفة 7 ملايين جنيه ومدرسة سعاد جودة الثانوية بعدد 15 فصلا وبتكلفة 8.2 مليون جنيه ومدرسة منيا القمح الرسمية للغات بعدد 12 فصلا وبتكلفة 6.1 مليون جنيه.
ومدرسة حمادة فوزي الثانوية بعدد 9 فصول وبتكلفة 5.6 مليون جنيه ومدرسة عزبة درويش للتعليم الأساسي بعدد 11 فصلا وبتكلفة 7.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال توسعات وإحلال جزئي لعدد 4 مدارس بعدد فصول 94 فصل وبتكلفة 20.3 مليون جنية شملت مدرسة بني هلال الابتدائية لتصل عدد الفصول إلى 15 فصل، وبتكلفة 2 مليون جنيه.
ومدرسة الشهداء الابتدائية لتصل عدد الفصول إلى 15 فصلا وبتكلفة 2 مليون جنيه ومدرسة شبرا السلام الابتدائية لتصل عدد الفصول إلى 19 فصلا وبتكلفة 3.1 مليون جنيه ومدرسة محمد عبدالمحسن للتعليم الأساسي لتصل عدد الفصول إلى 45 فصلا وبتكلفة 13.2 مليون جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر إنشاء وتطوير 9 مدارس في منيا القمح بتكلفة 57 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.