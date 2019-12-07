شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء وتطوير 9 مدارس في منيا القمح بتكلفة 57 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح، غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيراً ‏بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، خاصة المنظومة التعليمية، ‏من خلال إنشاء وتطوير وتوسعة كافة المدارس بنطاق المحافظة.

ذلك بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية التي تقوم بدورها في الإنشاء والتطوير من أجل أبنائنا ‏الطلاب وإزالة كافة المعوقات التي تواجه هذا التطوير، خاصة المدارس بالقرى الأكثر احتياجا ‏بالمناطق البعيدة بدائرة المحافظة.‏

أوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء وتوسعة لعدد 9 مدارس بنطاق مركز ‏منيا القمح بتكلفة 57 مليون جنيه لتوفير عدد 160 فصلا دراسيا، بالإضافة إلى ‏الانتهاء من تطوير إدارة منيا القمح التعليمية بتكلفة 5.4 مليون جنيه.‏

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وأشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطوير منظومة ‏التعليم بالمحافظة وأن العمل يسير في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أنه جار تنفيذ عدد 8 مدارس بتكلفة 58 مليون جنيه لتوفير عدد 142، فصلا دراسيا بمركز منيا القمح.‏

من جانبه، قال المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، إنه تم ‏إنشاء وتطوير وتوسعة عدد 9 مدارس بمركز منيا القمح والتي توفر عدد 160 فصلا ‏دراسيا جديدا وبتكلفة تبلغ 57 مليون جنيه مقسمة إلى إنشاءات جديدة لعدد 5 مدارس ‏وهي مدرسة محمد عبدالرحمن للتعليم الأساسي بعدد 22 فصلا وبتكلفة 7 ملايين جنيه ‏ومدرسة سعاد جودة الثانوية بعدد 15 فصلا وبتكلفة 8.2 مليون جنيه ومدرسة منيا ‏القمح الرسمية للغات بعدد 12 فصلا وبتكلفة 6.1 مليون جنيه.

ومدرسة حمادة فوزي ‏الثانوية بعدد 9 فصول وبتكلفة 5.6 مليون جنيه ومدرسة عزبة درويش للتعليم ‏الأساسي بعدد 11 فصلا وبتكلفة 7.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال توسعات وإحلال جزئي لعدد 4 مدارس بعدد فصول 94 فصل ‏وبتكلفة 20.3 مليون جنية شملت مدرسة بني هلال الابتدائية لتصل عدد الفصول إلى ‏‏15 فصل، وبتكلفة 2 مليون جنيه.

ومدرسة الشهداء الابتدائية لتصل عدد الفصول إلى ‏‏15 فصلا وبتكلفة 2 مليون جنيه ومدرسة شبرا السلام الابتدائية لتصل عدد الفصول ‏إلى 19 فصلا وبتكلفة 3.1 مليون جنيه ومدرسة محمد عبدالمحسن للتعليم الأساسي ‏لتصل عدد الفصول إلى 45 فصلا وبتكلفة 13.2 مليون جنيه.