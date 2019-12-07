شكرا لقرائتكم خبر عن رفض دعوى تعويض قدرها 20 مليون جنيه أقامتها شركة أكيومن ضد «الرقابة المالية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت الدائرة الحادية عشر بمحكمة الجيزة الابتدائية، برفض الدعوى التي أقامتها شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، برقم 279 لسنة 2019- مدني كلي حكومي- ضد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصفته ونفسه للمطالبة بتعويض قدره عشرون مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها، كما ألزمتها المحكمة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

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وبنت شركة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الأستثمار دعواها المرفوضة على أن شركتها مرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وأنها قد فوجئت بإجراء تفتيش على الشركة رئاستها دون وجود مبرر لذلك وأعقب ذلك اصدار قرار من الهيئة برقم 953 لسنة 2017 بإيقاف الشركة وعملائه في البورصة عن شراء أسهم شركة غاز مصر، وتلي ذلك قيام الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية – عن اتهامات غير صحيحة من وجهة نظر المدعية – وقيدت الأوراق برقم 278 لسنة 2018 جنح اقتصادي القاهرة.

وطلبت ممثلة الشركة، في دعواها، عشرين مليون جينه كتعويض عن التعسف من جانب الهيئة تجاه الشركة، وأن هناك تربص وترصد لها في تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة، مما ألحق بممثليها وبصفتهم أضرار مادية تمثلت في خسارة لقيمة الأسهم المتداولة، وما لحق بالشركة من خسائر نتيجة تقديمها للمحاكمة الجنائية واهتزاز صورتها امام عملائها وما فاتها من كسب، الامر الذي حدا بها لإقامة دعواها الماثلة.

وأوضحت المحكمة، في أسباب حكمها برفض طلب التعويض، أن دعوى التعويض تأسست على إساءة استعمال الحق من قبل الهيئة بقصد الإضرار بها، بعدما قامت الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية ضدها وبصفتهما عن المخالفات التي نتجت عن تفتيش الشركة رئاستها وقامت النيابة بإحالتها للمحاكمة ووجهت لها ثمانية اتهامات لمخالفتها قانون سوق رأس المال، وقضى بإدانتها في ثلاث منها، ومع ثبوت وقوع تلك المخالفات حال التفتيش على الشركة بمعرفة الهيئة والمختصة بالعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين، وهو ما تبين معه لهيئة المحكمة من انتفاء وقوع ثمة إساءة لاستعمال الحق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وأن ما دللت عليه مقيمة الدعوة من إجراءات ضد الشركة رئاستها وقامت بها الهيئة، ما هي إلا وسائل قانونية منحها المشرع للهيئة للإشراف والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين فيها وخلت الأوراق مما يفيد انحراف الهيئة عن استعمال ذلك الحق، ولا ينال من ذلك حصول المدعية على البراءة في باقى الاتهامات الأخرى، حيث ان ذلك لا يعد دليل على تعمد الإضرار بها ومن ثم ينتفي وقوع ثمة خطأ من جانب الهيئة وعدم تحقق أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض، وهو الامر الذي قضت معه المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.