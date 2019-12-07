شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للمرأة يستخرج 500 بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة بالمجان في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، إنه تنفيذا لمشروع بطاقتك حقوقك، قام الفرع باستخراج عدد 500 بطاقة رقم قومى للسيدات والفتيات المستحقات مجانا.

وتم رفع الغرامة عن المتأخرات منهن خلال هذا الشهر بقرى غزالة، والغار والحلوات والطيبة وكفر عوض الله، وعزبة حسن أغا وعزبة رسلان وعزبة ميت ركاب وعزبة بايرلي، تفعيلا للبروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، حرصًا من المجلس على مساعدة المرأة على إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل.

من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، في استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان للسيدات المستحقات بالمناطق الأكثر احتياجا، لتحديث البيانات وتقديم خدمة لهن، مشيراً إلى أن المرأة شريك أساسي ورئيسي في تقدم وبناء المجتمع.