شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: هيكل تنظيمي لتحديد أدوار المستويات المحلية لعدم الازدواجية في المهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على عقد ورش عمل للمحافظين بصفة دورية، خاصة الموضوعات ذات الاهتمام، لافتًا إلى أن الوزارة تنسق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لحل أي مشكلات لتحقيق رضا المواطن وما يتطلعون لتحقيقه وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين. وطالب شعراوي المحافظين الجدد بالمتابعة الميدانية والتواصل مع المواطنين ووضع مطالبهم نصب أعينهم وإشراكهم في وضع الحلول والمقترحات لمشكلاتهم.

وأوضح «شعراوي» أنه تم وضع هيكل تنظيمي لتحديد أدوار جميع المستويات المحلية وتكليفاتهم ضمانا لعدم وجود إزدواجية في مهامهم وتم تنفيذ الهيكل التنفيذي في محافظتي قنا وسوهاج بصفة تجريبية وسيتم تعميمة في باقي المحافظات، مشددًا على ضرورة أن يشعر المواطنين بالتحسن الملحوظ في الخدمات المقدمة إليه والنقلة التنموية التي تسعى الحكومة لتنفيذها في المحافظات، موضحًا أن خدمات الصرف الصحي في المحافظات وصلت إلى 42% حاليًا بعد أن كان 10% قبل عام 2010 وستصل النسبة إلى 50% خلال سنوات.

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وتابع أن الصرف الصحي يمثل مكونًا أساسيًا في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الذي سينفذ في 143 قرية في 11 محافظة كمرحلة أولى، منها 121 قرية في 5 محافظات في صعيد مصر.

وشدد «شعراوي» على ضرورة الاهتمام بالشباب ومبادراتهم في جميع المجالات وتوفير التدريب اللازم لهم استعدادًا لانتخابات المحليات التي ستجرى عقب إقرار قانون المحليات الجديد، موجهًا بإشراك الشباب في جميع المجالات التنموية في المحافظات.

وطالب «شعراوي» من المحافظين الجدد بتوجيه اهتمام خاص لمنظومة النظافة وتطوير العشوائيات في المحافظات والتعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية وكافة الشركاء لصالح الوطن والمواطن.