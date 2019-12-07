شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص نتيجة اصطدام سيارة بالرصيف في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 3 أشخاص نتيجة اصطدام سيارة بالرصيف بالطريق الزراعى السريع في نطاق مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة ايتاى البارود باصطدام سيارة ميكروباص صغيرة «تمناية» بالرصيف بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعى السريع، أمام قرية شبرا النونة في نطاق المركز.

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاى البارود المركزى للعلاج، وتحرر محضرًا بالحادث.