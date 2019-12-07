شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يشكل فريق للمرور على مستشفى سفاجا المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فريق من الإدارات الفنية بالمديرية للمرور على مستشفى سفاجا، برئاسة الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة التمريض والتفتيش المالي والإداري بالإدارة الصحية بسفاجا، وبرفقتهم مديرة المستشفى، وتم المرور على جميع أقسام المستشفى بداية من الاستقبال وتم مراجعة السجلات وتم المرور على الأقسام الداخلية والأشعة والعناية والمعمل والصيدلية.

وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والطعوم والأمصال، وتم التأكد أيضًا من تواجد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين والتزامهم بالزي الرسمي، مع التأكد من تواجد جميع أفراد الأمن والنظافة ومراجعة الحالة العامة لنظافة المستشفى.