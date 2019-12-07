شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي لحقوق الإنسان» يستقبل وفد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية دور الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء كأداة في دعم جهود التنمية المستدامة التي تسعي الدول الأفريقية لتحقيقها لشعوبها.

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واستعرض «فائق» خلال اجتماعه مع بعثة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء برئاسة البروفيسور إبراهيم جمباري رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية ووزير خارجية نيجيريا الأسبق ،بحضور السفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية لمراجعة النظراء، الدور الذي يقوم به المجلس في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان باعتباره أحد المؤسسات الوطنية المستقلة.

وشدد على الأهمية التاريخية والاستراتيجية لعلاقات مصر الأفريقية واعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي وضرورة التكاتف بين دول القارة لمواجهة التحديات التي تعترض طريقها في التنمية والتقدم وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب الأفريقية .

فيما أعرب «جمباري» عن تقديره لمصر واعتزازه بدورها الذي تقوم به كدولة محورية في أفريقيا وأنه قد سبق له زيارتها عدة مرات، وأشاد بما شهدته من إصلاحات اقتصادية وتطور في مجال حقوق الإنسان وقدم الشكر لمصر على تعاونها مع الآلية الأفريقية وأن زيارة اللجنة تهدف إلى القيام بعملية المراجعة الطوعية (لتقرير التقييم الذاتي) الذي أعدته مراكز الأبحاث الوطنية المصرية والذي تم اعتماده من اللجنة الوطنية، في إطار عضويته بالآلية، تمهيدا لأن يتم عرض تقرير المراجعة الطوعي على القمة المقبلة للآلية لمقرر عقدها على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا في فبراير المقبل .