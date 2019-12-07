شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية بـ380 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا مفصلا بشأن جهود وأنشطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019/ 2020 في مجال حماية الشواطئ المصرية من النحر والتآكل على امتداد أكثر من 3500 كم، وذلك في ضوء التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه السواحل المصرية والناجمة عن التغيرات المناخية وما تعانيه الشواطئ من الصراع المستمر ضد الهجمات العنيفة للأمواج والتيارات البحرية، الأمر الذي يؤدي إلى ظاهرة تآكل الشواطئ والنحر وتداخل مياه البحر بدلتا النيل.

وقال المهندس عاشور عبدالكريم، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء بأن الهيئة قامت بتنفيذ أعمال حماية للشواطئ خلال العام المالي الحالي 2019 /2020 بمبلغ 380 مليون جنيه حيث يجري العمل حاليا في تنفيذ حزمة من المشروعات في نطاق المحافظات الساحلية المختلفة على البحر المتوسط ..

وأضاف «عبدالكريم»، في تصريحات صحفية السبت أنه يجري حاليا الإعداد لطرح عقدي تدعيم حواجز الأمواج 2،1 برأس البر محافظة دمياط وكذلك حماية منطقة الخليج وتدعيم لسان رأس البر وقدمات الحائط البحري غرب اللسان بمحافظة دمياط بعد ورود ملاحظات تفضيل المنتج المصري بوزارة الصناعة على العقدين وكذلك جاري حاليا العمل على إعداد كراسة الشروط والمواصفات والرسومات الخاصة بمشروع حماية منطقة شرق الحائط البحري بطوال أبوالروس بعزبة البرج محافظة دمياط وذلك بعد تجهيز مبلغ 200 مليون جنيه كدفعة أولي من وزارة التخطيط لتنفيذ المشروع تمهيدها لطرحها خلال العام المالي الحالي 2019/،2020 حيث تم إعادة طرح الدراسة الخاصة بخطة الإدارة المتكاملة بالمناطق الساحلية للساحل الشمالي في مناقصة عالمية على موقع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ( UNDP ) .

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كما أضاف أن الهيئة قامت بتنفيذ أعمال بمبلغ 217 مليون جنيه في نطاق محافظة الإسكندرية خلال الفترة السابقة تضمنت مشروعات حماية ساحل الإسكندرية مرحلة أولي من بئر مسعود حتى المحروسة، وكذلك مشروع إستكمال انشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل، إلى جانب مشروع تدعيم وتطوير أعمال الحمايه لقلعة قايتباى- مرحلة أولى – علاوة على ومشروع حماية منطقة السقالات- مرحلة أولى – إضافة إلى مشروع حماية منطقة السقالات مرحلة ثانية.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم تنفيذ أعمال بمبلغ21 مليون جنيه خلال الفترة في نطاق محافظة كفر الشيخ وتشمل مشروعات حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون، وجار البدء الفعلي في حماية مسافة 14 كم ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر والمقدم من خلال منحة من صندوق المناخ الأخضر، لافتاً إلى قيام الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 12 مليون جنيه في نطاق محافظة بورسعيد على مشروعات حماية بوغاز الجميل القديم (1) لتجديد المياه ببحيرة المنزلة بإنشاء عدد 2 لسان بحري ومشروع استكمال حماية الشريط الساحلي أمام بحيرة الملاحة ومشروع حماية وتكريك بوغاز اشتوم الجميل لتنمية بحيرة المنزلة مرحلة أولى.

وألمح «عبدالكريم» بأن الهيئة قامت بتنفيذ أعمال بمبلغ 121 مليون جنيه في نطاق محافظة دمياط ومن أهمها مشروع حماية المنطقة شرق ميناء دمياط، فضلاً عن مشروع تطهير قنوات (الصفارة- الرطمة- البط) بمنطقة بوغاز مثلث الديبة، ومشروع تدعيم حواجز الأمواج 3-4-5 برأس البر وحماية وتكريك مصب مصرف جمصة، إلى جانب مشروع حماية وتدعيم الحائط البحري بالمنطقة غرب لسان رأس البر، ومشروع حماية المنطقة غرب اللسان (الحواجز 6-7-8)، وأيضاً مشروع الحماية العاجلة شرق الحائط البحري بعزبة البرج، وكذلك مشروع تكريك المنطقة جنوب غرب مثلث الديبة، واستكمال تكريك المنطقة جنوب شرق مثلث الديبة الجزء الجنوبي، مع استكمال وتكريك المنطقة جنوب شرق مثلث الديبة الجزء الشمالي .

وفي نطاق محافظة مطروح ألمح رئيس الهيئة إلى قيام الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 9 ملايين جنيه خلال الفترة وتضمنت مشروعات حماية وتطوير خليج مطروح، وحماية شاطئ الأبيض، مشيرا إلى قيام مسؤولي الهيئة من مهندسين وفنيين يقومة بصفة دورية بالمرور على الشواطئ والسواحل المصرية لتفقد كافة المنشآت السياحية بالساحل الشمالي والبحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك للتأكد من عدم مخالفة القانون رقم 12 لسنة 1984 والقانون رقم 4 لسنة 1994 ومتابعة خط الشاطئ خلال النوات.