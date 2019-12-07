شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: وفد من جامعة «يوكلان» بإنجلترا يزور مدينة العلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مسؤولو جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، السبت، وفداً من جامعة «يوكلان» uclan universty of central Lancashire بإنجلترا، لتفقد عدد من المشروعات والأعمال والإنشاءات الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث أشاد الوفد الجامعي بنسب الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وقال المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة: قام الوفد بزيارة الممشى السياحي الشاطئي ومنطقة الأبراج والكباري والبواغيز، والمنطقة الترفيهية، ثم توجه الوفد لزيارة فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وأبدوا إعجابهم الشديد بالمدينة وسرعة وتطور العمل واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف المهندس أسامة عبدالغني: تم خلال الزيارة تقديم عرض توضيحي عن الإنجازات المختلفة بالمدينة، والتي تم تنفيذها في الفترات السابقة، وكذا تم مناقشة الفرص والمجالات المتاحة للاستثمار بالمدينة، وعرض الخرائط الموضحة للاستثمار العقاري، والمساحات الاستثمارية، وخطه المدينة الاستثمارية، وذلك لفتح مجالات مختلفة لضخ الاستثمارات في المدينة.