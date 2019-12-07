شكرا لقرائتكم خبر عن أشهرها «البتاو» و«الويكة».. «غزالي» يُسجل الأكلات والمشروبات التراثية المصرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«البتاو»، «العصيدة»، «القابوري»، «الأبراي»، «العرقسوس»، أكلات ومشروبات مصريّة «أصيلة»، حرص الباحث البيئي والمُهتم بالتراث، أسامة غزالي، على حصرها داخل مشروعه الثقافي، والذي يهتم بحصر الأكلات التراثية المصرية، وتمكن الباحث بالفعل من جمع ما يقرُب من 100 نوع تقريبًا، ضمّ أكلات تراثية شعبية مصرية من مختلف المدن والقرى المُتناثرة على امتداد محافظات مصر.

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باحث بيئي يسجل الأكلات والمشروبات التراثية المصرية

وعن مشروعه «التراثي»، قال «غزالي» لـ«المصري اليوم»، إن عدد الأكلات التراثية المصرية يتراوح ما بين 500 إلى 700 نوعًا، تتنّوع بين ما اندثر وما هو مستمر حتي الآن، وذلك بجانب العشرات من أنواع المشروبات والمخبوزات التراثية، حسب التنوع الثقافي الجغرافي بمصر.

باحث بيئي يسجل الأكلات والمشروبات التراثية المصرية

وخلال الحصر، قسّم «غزالي» المناطق الجغرافية المصرية إلى أجزاء مثل، قطاع أسوان والنوبة، قطاع وسط وجنوب الصعيد، وقطاع شمال الصعيد والجيزة والفيوم وقطاع البحر الأحمر والصحراء الشرقية، وقطاع الساحل الشمالي الغربي وواحات سيوة وقطاع سيناء والساحل الشمالي الشرقي وقطاع الدلتا، وقطاع القاهرة الكبرى والقاهرة التاريخية.

باحث بيئي يسجل الأكلات والمشروبات التراثية المصرية

وأوضح «غزالي» أن هذا المشروع ثقافي وتوثيقي يستحق أن تتعاون فيه جهات مختلفة، لأنه سيساهم في حفظ التراث، كما يدعم قطاعات عدة مثل السياحة والمطاعم والمتاحف والحرف اليدوية والسياحة الإبداعية.